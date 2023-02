Smet Group laat leerlingen onderhoudsmechanica ervaring opdoen op werkvloer

Turnhout Op café of in een speelgoed­win­kel: studenten Thomas More geven kinderen les op unieke locaties

De kinderen van basisschool Sint-Jozefcollege in de Pieter De Nefstraat in Turnhout kregen vrijdagvoormiddag geen les op de schoolbanken. Studenten van de lerarenopleiding van Thomas More namen hen mee de stad in voor les op enkele unieke locaties.

