Smartphone- en internetverbod voor twintiger die kinderporno verspreidde

M.V.L. werd in 2018 al eens tot 18 maanden celstraf veroordeeld voor het bezit van kinderporno, maar ondanks die veroordeling bleef hij seksueel getinte foto’s van minderjarigen uitwisselen. Via chatrooms vroeg hij ook naar foto’s van minderjarige meisjes, en hij probeerde met hen af te spreken. Zijn vriendin betrapte hem terwijl hij aan het masturberen was op kinderfoto’s. De man verbleef een tijdje in de daklozenopvang in Turnhout. Daar werd hij weggestuurd omdat hij andere daklozen schrik aanjaagde met zijn fantasieën over jonge meisjes.