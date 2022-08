Slechts één Kempense bushalte op tien is toegankelijk voor rolstoelen: “De bus moet er zijn voor iedereen”

KempenHet is slecht gesteld met de toegankelijkheid van bushaltes in de Kempen. Van de 1.713 bushaltes die er in totaal zijn in arrondissement Turnhout zijn er slechts 171 toegankelijk voor personen met een motorische beperking. Dat is minder dan één bushalte op tien. “Er is werk aan de winkel. De bus moet er zijn voor iedereen”, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf.

Bij meer dan 8 op de 10 bushaltes in de provincie Antwerpen kunnen personen in een rolstoel niet zelfstandig op de bus. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Lydia Peeters. Specifiek voor het arrondissement Turnhout zijn de cijfers nog schrijnender. Iets minder dan één bushalte op tien (171 op een totaal va, 1.713) is toegankelijk voor personen met een motorische beperking. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking is met 117 bushaltes zelfs nog lager. Opvallend zijn ook de grote verschillen tussen de 27 Kempense gemeenten onderling. In Baarle-Hertog, Herenthout, Merksplas en Vosselaar is er geen enkele bushalte waar personen in een rolstoel zelfstandig de bus op geraken. Meerhout (20,80%), Kasterlee (18,30%), Ravels (17,60%), Grobbendonk (16,70%) en Turnhout (15%) scoren dan weer een pak beter.

Slechts drie

De gemeente Mol telt met 155 bushaltes de meeste bushaltes in het arrondissement, maar slechts drie daarvan (1,90%) is toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. In Geel zijn er dat tien van de 154 (6,50%). “Er is werk aan de winkel. De bus moet er zijn voor iedereen. Als de Vlaamse regering het meent de bus te willen promoten, moeten ze de toegankelijkheid ervan verhogen”, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). “Want de cijfers zijn niet goed. Aan meer dan 8 op 10 bushaltes in de provincie Antwerpen kunnen personen met een rolstoel gewoon niet zelfstandig op de bus. Voor blinde en slechtziende mensen is de situatie nog schrijnender. Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen.”

Wegenwerken

De toegankelijkheid is volgens Hannes Anaf niet louter een verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Ook steden en gemeenten kunnen een rol spelen. “Om te beginnen moeten steden en gemeenten bij wegenwerken automatisch de reflex hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Op termijn moeten alle bushaltes in de provincie Antwerpen toegankelijk worden voor iedereen”, besluit Hannes Anaf.

De Vlaamse regering heeft als doel gesteld dat tegen 2030 de helft van de bushaltes toegankelijk moeten zijn voor personen met een motorische beperking.

Volledig scherm De cijfers per gemeente van de toegankelijkheid van bushaltes in de Kempen © Jef Van Nooten

