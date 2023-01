Slechts 10% van fietspaden langs gewestwegen in provincie voldoet aan nieuwe veiligheidsnormen: “Veilige infrastructuur is cruciaal als we meer mensen op de fiets willen krijgen”

turnhoutIn de provincie Antwerpen voldoet slechts 10 procent van de enkelrichtingsfietspaden langs gewestwegen aan de nieuwe normen uit het Fietsvademecum. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) uit Turnhout kon inkijken. “Willen we meer mensen op de fiets krijgen, is veilige fietsinfrastructuur cruciaal”, vindt Anaf. Toch is de provincie Antwerpen met dat cijfer koploper in Vlaanderen, waar in totaal amper 5,4 procent van de fietspaden aan de nieuwe normen voldoet.

Afgelopen juni verscheen het nieuwe Fietsvademecum waarin de nieuwe normen voor fietspaden werden vastgelegd. Zo moeten fietspaden langs Vlaamse gewestwegen minstens twee meter breed zijn in elke rijrichting om veilig te kunnen fietsen. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Hannes Anaf kon inkijken blijkt echter dat slechts 10 procent van alle enkelrichtingsfietspaden - goed voor 126 kilometer - langs gewestwegen in de provincie Antwerpen voldoet aan deze norm. Ook slechts 10 procent van de dubbelrichtingsfietspaden voldoet aan de nieuwe breedtenorm van 3 meter.

Met dat cijfer is de provincie Antwerpen, wat enkelrichtingsfietspaden betreft, wel de beste van de klas in Vlaanderen. Limburg (5 procent), Oost-Vlaanderen (3,4 procent), Vlaams-Brabant (2,8 procent) en West-Vlaanderen (5,4 procent) scoren immers nog slechter. Desondanks vindt Anaf dat er nog veel werk aan de winkel is in de provincie Antwerpen.

Fietsostrades

“Steeds meer mensen nemen de fiets en dat is absoluut een goede zaak”, zegt Anaf. “Onze provincie is daar trouwens koploper in, zo bleek recent nog uit de mobiliteitsbarometer van Acerta. Logisch ook, gelet op de grote inspanningen die in onze provincie reeds gebeurden. Denk maar aan de fietsostrades. Maar willen we de veiligheid van onze fietsers echt garanderen, zijn veilige fietspaden cruciaal”, vindt Anaf.

Volledig scherm Vlaams parlementslid Hannes Anaf. © BELGA

“Dat betekent dat ze breed genoeg en vrijliggend moeten zijn. En dan blijft met name de Vlaamse regering echt achter. Want helaas voldoet vandaag maar een klein deel van onze fietspaden in Antwerpen aan deze nieuwe norm. Fietspaden zijn vaak te smal om te voldoen aan het fietsvademecum. En dus niet aangepast aan de groeiende trafiek en de nieuwe fietsmodellen van vandaag. Er is dus ook in onze provincie nog heel wat werk aan de winkel.”

Vrijliggend fietspad

De Turnhoutse volksvertegenwoordiger geeft aan dat de nieuwe normen van het Fietsvademecum dé leidraad zijn voor meer fietsveiligheid. “Maar dan moet dit dringend ook omgezet worden in aanpassingen op het terrein. Bij meer dan 30 procent van alle fietspaden langs Antwerpse gewestwegen is er geen ruimte voorzien tussen het fietspad en de rijweg. Dat zijn vaak moordstrookjes waar je als fietser permanent gevaar loopt. Vrijliggende fietspaden moeten de norm worden. Er is duidelijk nog een erg lange weg af te leggen”, aldus Hannes Anaf.

Op vlak van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen scoort de provincie Antwerpen in Vlaanderen eveneens wel het beste. In onze provincie is namelijk 68,47 procent vrijliggend, goed voor 1.123 kilometer aan vrijliggende fietspaden. Dat cijfer ligt beduidend hoger dan in andere provincies, waar het aantal vrijliggende fietspaden langs gewestwegen schommelt tussen 50 en 60 procent.

