‘Seksueel roofdier’ verkracht bewusteloos meisje (16): “Twee vrienden hielden intussen de wacht aan de deur”

Kempen De nieuwe blauwe zak doet zijn intrede in de Kempen: meer recycleren en minder restafval

1 maart Sinds maandag mag er meer afval gestoken worden in de gekende blauwe zak van IOK. Naast conserven en petflessen, mag daar nu alles van plastic verpakkingsmateriaal in. Zelfs spuitbussen, deo en tandpasta. Enkel harde plastic, zoals versleten emmers of speelgoed mag er niet in. Gemiddeld zal er op die manier acht kilogram plastic niet meer bij het restafval belanden.