Schorvoort for Life helpt acteurs van Theater Stap aan nieuw busje: “Grote blijk van vertrouwen in onze werking”

TurnhoutDe organisatoren van Schorvoort for Life hebben maar liefst 16.000 euro kunnen schenken aan Theater Stap, een theatergezelschap waar mensen met een mentale beperking centraal staan. “Een van de stapacteurs is Guy Dirken, geboren en getogen Schorvoortenaar”, zegt Nico Verhoeven.

Jaarlijks organiseert Schorvoort for Life een heel aantal activiteiten ten voordele van een goed doel. In 2022 maakte het gehucht zich op voor onder andere een jazzconcert, comedy-avond, aperitiefoptreden, garageconcert, een steunkaartenverkoop, het Turnhouts Winter Kubb Kampioenschap, een platenbeurs, en een fuif. “Dit jaar oversteeg de opbrengst de aller stoutste dromen. De verschillende activiteiten brachten in totaal 16.000 euro op”, vertelt Nico Verhoeven van Schorvoort for Life. “In 2022 viel de keuze voor het goede doel op Theater Stap: een op en top Turnhouts professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking uit de ruime regio centraal staan. Een van de stapacteurs is Guy Dirken, geboren en getogen Schorvoortenaar.”

Spontaan

Enkele acteurs van Theater Stap trokken naar Schorvoort om het mooie bedrag in ontvangst te nemen. Niet alleen de acteurs waren in de wolken met de opbrengst. Ook de organisatoren blikken uiterst tevreden terug op de activiteiten van het voorbije jaar. “Het financiële resultaat overtreft, zeker na twee corona jaren en een energiecrisis die iedereen treft, opnieuw de verwachtingen”, vervolgt Nico Verhoeven. “Schorvoort is ons duidelijk nog niet vergeten en blijft ons steunen. We zijn er dan ook enorm trots op. Ook zijn we ervan overtuigd dat Theater Stap de financiële ondersteuning optimaal zal benutten. Minstens zo belangrijk dan de ingezamelde centen, is dat Schorvoort for Life een heleboel mensen op een fijne manier bij elkaar brengt en dat er spontaan op heel wat hulp gerekend kan worden.”

Busje

Theater Stap zal de ingezamelde 16.000 euro gebruiken voor de aankoop van een nieuw busje. “Net als andere dagcentra voor mensen met een beperking, heeft Theater Stap een aantal busjes om ‘s morgens en ‘s avonds de spelers thuis op te pikken en weer weg te brengen”, zegt Laure Roymans, communicatieverantwoordelijke bij Theater Stap. “Wij hebben drie busjes die constant in gebruik zijn. Het komt regelmatig voor dat er een busje met spelers naar een cultuurcentrum is om een voorstelling te spelen, een ander busje naar een school om een workshop te spelen en een derde groep onderweg is voor een andere opdracht.”

Volle gas

Een van de busjes van Theater Stap is dringend aan vervanging toe. “Er zijn regelmatig problemen mee en bovendien mogen we er ook de lage emissie-zones niet meer mee in. We zijn dus beginnen sparen om een goed tweedehands busje te kopen waarmee we weer enkele jaren kunnen toeren. Iedereen weet dat zulke busjes niet goedkoop zijn. Het ingezamelde geld van Schorvoort for Life is dus meer dan welkom”, besluit Roymans. “Naast die fantastische financiële opsteker, is het ook heel fijn wanneer mensen zich met man en macht inzetten om Theater Stap verder te helpen. Het is voor ons een grote blijk van vertrouwen in onze werking. Dat geeft ons vooral de energie om er ‘volle gas’ voor te gaan.”

