Schoonbroer van mama Jairon (14) zamelt geld in voor begrafenis: "Kleine geste om hun pijn te verzachten”

Het lichaam van Jairon (14) werd vrijdagnamiddag ontdekt in de huurwoning in de Kampheidelaan in Turnhout. De jongen lag er al sinds begin januari dood op bed. Zijn overlijden kwam pas aan het licht nadat Jairons mama al weken niets meer had gehoord van haar kinderen, die bij haar ex verbleven, en daardoor alarm sloeg bij de politie. “Het contact met Jairon en zijn broers was sterk verwaterd omdat hun vader altijd slecht sprak over hun mama. Hij brainwashte hen echt. Daardoor zag zij haar kinderen heel weinig. Ikzelf heb Jairon ook maar een of twee keer ontmoet. Het was een lieve jongen”, vertelt Roel Diels, de schoonbroer van Jairons mama. De familie is volledig gebroken door het nieuws. “Het is onbegrijpelijk. Het is schandalig en barbaars. Je vastklampen aan je geloof en hopen op een mirakel als je kind al weken dood in zijn bed ligt? Hoe kan zoiets gebeuren?”, vraagt Roel zich af. “Iedereen mag weten wat voor duivel die vader is. Er zijn gewoon geen woorden voor.”