“Schenk jouw premie van 196 euro aan iemand die het moeilijk heeft”: Campina Energie lanceert solidariteitscampagne

KempenBurgercoöperatie Campina Energie lanceert een campagne om de vier armoedeorganisaties in de Kempen te ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Bedoeling is dat mensen - die het niet nodig hebben - hun basispakket energie van 196 euro per maand doneren aan één van de armoedeorganisaties. “We houden ons hart vast voor de energiefactuur die gaat komen. Dankzij deze campagne kunnen we hopelijk onze deuren openhouden”, zegt Chris Dielis van T’ANtWOORD.

De energiecrisis hakt in op de portefeuille van veel gezinnen. Steeds meer huishoudens hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eén van de steunmaatregelen die de federale overheid daarom nam, is het basispakket energie. Dat is een tegemoetkoming van 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro per maand voor gas. De tegemoetkoming, die wordt uitgekeerd via de energieleveranciers, geldt al zeker voor november en december en wordt mogelijk nog verlengd. “Het is een goede zaak dat mensen die het moeilijk hebben, worden ondersteund. Maar het federale basispakket energie is voor iedereen hetzelfde. Alle Belgische huishoudens – uitgezonderd wie recht heeft op een sociaal tarief – krijgen dezelfde financiële steun. Zo komt er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben”, vertelt Jef Van Eyck, voorzitter van Campina Energie.

Amsterdam

De burgercoöperatie wil dat onevenwicht wegwerken en roept daarom iedereen op om even na te denken of je de energiepremie van 196 euro per maand kan missen. “Als dat het geval is, vragen we om (een deel van) de premie aan een vereniging te schenken die de situatie van kwetsbare mensen en gezinnen fundamenteel verbetert”, vervolgt Jef Van Eyck. “We lanceren deze solidariteitscampagne zodat lokale armoedeorganisaties hun belangrijke sociale functie kunnen blijven vervullen.” Campina Energie haalde de mosterd voor de campagne in Amsterdam. Daar werd een gelijkaardig initiatief gelanceerd om de 190 euro energietoeslag te doneren aan een armoedeorganisatie. Meer dan 200.000 euro werd er al gedoneerd.

Warmte

Kempenaars die hun energiepremies willen afstaan, kunnen dat doen aan T’ANtWOORD (Turnhout), Al-arm (Geel), Ons Huis (Mol) of De Fakkel (Herentals). Alle vier de organisaties zouden de financiële steun zeer goed kunnen gebruiken. “Steeds meer mensen krijgen het financieel moeilijk. We zien hier mensen binnenwandelen die we nooit eerder hebben gezien”, vertelt Chris Dielis van T’ANtWOORD in Turnhout. “Dagelijks ontvangen wij een tachtigtal mensen in onze ontmoetingsruimte en buurtrestaurant. Mensen die op zoek zijn naar wat warmte, een gezonde betaalbare maaltijd, gebruik willen maken van onze douches, wasmachine en droogkasten, …”

Energiefactuur

Maar ook voor de armoedeorganisaties zelf gaan de energieprijzen omhoog. “Wij kunnen de verwarming niet uitzetten. Want mensen komen hier letterlijk en figuurlijk de warmte opzoeken”, vervolgt Chris Dielis. “Maar ook wij voelen de energiecrisis. We houden ons hart vast voor de energiefactuur die gaat komen. Hopelijk kunnen we dankzij deze campagne van Campina Energie onze deuren openhouden en mensen een warme plek blijven aanbieden.”

Doneren

Wie zijn energiepremie wil doneren aan een armoedorganisatie kan dat doen op twee verschillende manieren. Zonder fiscaal attest kan je het bedrag rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van de armoedeorganisatie naar keuze. Wie wel graag een fiscaal attest ontvangt, kan storten op rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 op naam van Netwerk tegen Armoede. Je moet dat wel een projectnummer vermelden, zodat het geld bij de juiste armoedeorganisatie terecht komt. Dat is projectnr. 218 voor T’ANtWOORD, projectnr. 201 voor Al-Arm, projectnr. 206 voor Ons Huis en projectnr. 202 voor De Fakkel.

