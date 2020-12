Schaatstrainer (28) die 14-jarige leerlinge verkrachtte vond het ‘zijn plicht’: “Beter met mij dan met iemand anders”

Mol Verbijste­ring nadat Sint superver­sprei­der blijkt en 75 besmettin­gen veroor­zaakt, ook in andere wzc’s van dezelfde groep kwam een Sint op bezoek

14 december Een Sint die in een groot woonzorgcentrum in Mol 169 bewoners vereerde met een bezoekje, heeft enkele dagen later positief getest op corona. Bovendien bleek hij een zogenaamde superverspreider te zijn: in totaal blijken nu ook 61 bewoners en 14 personeelsleden van woonzorgcentrum Hemelrijck positief. Helaas is er ook een palliatieve bewoner overleden door de gevolgen van de besmetting. De bewoners zaten zaterdag allemaal in quarantaine op hun kamer, terwijl er testen werden uitgevoerd. De Sint was de zoon van een van de bewoners en bovendien ook vrijwilliger in het woonzorgcentrum. “Dit toont nogmaals hoe onnodig het is risico’s te nemen”, reageert viroloog Marc Van Ranst. Ook in andere woonzorgcentra van dezelfde groep ging er onlangs een persoon verkleed als Sinterklaas op bezoek bij de senioren.