Ruben B. (22) voerde werkstraf voor straatroof nooit uit... en dat breekt hem nu zuur op na dood van Tibau (18)

Vosselaar Bestuur­ster gewond na ongeval met bestelwa­gen

Een 38-jarige autobestuurster is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Antwerpsesteenweg in Vosselaar. Haar wagen botste vrijdagnamiddag tegen een bestelwagen. De bestuurster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

30 april