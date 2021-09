Roekeloze chauffeur opnieuw op vrije voeten na dollemansrit op Turnhoutse Grote Markt

Turnhout Turnhoutse duiven krijgen de pil: populatie op vijf jaar tijd tot 80% terugdrin­gen

26 augustus Het stadsbestuur van Turnhout gaat de duivenoverlast in het centrum van de stad aanpakken. Bedoeling is dat de duivenpopulatie over een jaar met 30% is gedaald, over vijf jaar zelfs met 80%. De stad wil de duiven op een diervriendelijke manier bestrijden en roept de hulp in van erkende dierenartsen. Die zullen de duiven via maïskorrels een soort van anticonceptiepil toedienen.