Ripdeal van 10 kilogram loopt uit de hand: slachtoffer krijgt klappen en wordt bedreigd met een mes

Het slachtoffer was koerier voor een Antwerpse winkel waarbij iemand uit Turnhout op 1 april vorig jaar online een bestelling had geplaatst van 10 kilogram lachgas. Toen hij in Turnhout op de plaats van de levering aankwam, werd hij plots belaagd door een groepje van een vijftal jongeren. “Ze weigerden te betalen, sloten het slachtoffer in en deelde enkele rake klappen uit”, zegt openbaar aanklaagster Claire Cuypers. “Een van de verdachten toonde ook een mes. Nadien hebben ze ook zijn wagen beschadigd.” Naast het lachgas zouden de verdachten daarnaast ook een koptelefoon en een zonnebril gestolen hebben.

Lachgas Kempen

De bestelling van het lachgas was geplaatst via een snapchataccount ‘Lachgas Kempen’ dat gekoppeld was aan het e-mailadres van de beklaagde. Volgens het parket had S.B. een handeltje opgezet in lachgas en wiste hij zijn volledige gsm tijdens een huiszoeking. Het parket vordert een gevangenisstraf van twee jaar. “Hij was op het moment van de feiten nog maar 18 jaar oud, maar hij is al wel twee keer veroordeeld. Bovendien hield hij zich vorig jaar ook niet aan de voorwaarden van het elektronisch toezicht waar hij onder was geplaatst.”

S.B. zelf ontkent in alle toonaarden zijn betrokkenheid. “Er is een heel sporenonderzoek uitgevoerd op de wagen, maar op geen enkele manier kon er DNA gelinkt worden aan mijn cliënt”, klinkt het bij de verdediging. “Ja, hij heeft dat account aangemaakt, maar meerdere mensen hadden daar toegang tot. Bovendien is zijn gsm uitgelezen en niet één bericht via welke sociale media dan ook verwijst naar de feiten.” De uitspraak valt op 21 oktober.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.