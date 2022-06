Restaurant Savoury open delicatessenzaak: “Lockdown heeft ons doen beseffen dat hier nood aan is”

Savoury is een begrip in en ook (ver) buiten Turnhout. Met een score van 14,5 in Gault & Millau staat het restaurant op culinair niveau dan ook redelijk hoog aangeschreven. Toen tijdens de voorbije coronacrisis de meeneemmaaltijden toch wel een succes waren, begon bij Kris en Lieve een plan te rijpen. “We waren enerzijds toch een beetje uitgekeken op ons oude interieur”, vertellen de eigenaars. “We planden sowieso een verbouwing, maar anderzijds maakte de lockdowns ons ook iets duidelijk. Er zijn veel (jonge) gezinnen maaltijden komen afhalen omdat er ergens toch een drempel wegviel. En eigenlijk is het blijven werken, ook na de lockdown. Een aantal mensen wil nog ergens altijd wel die restaurantervaring, maar dan liever thuis. Daar willen we nu met deze delicatessenzaak op inspelen. Het was ergens ook nu of nooit. Ik word 50. Dan is het toch om nog eens één keer zot te doen (lacht).”

Volledig scherm Restaurant Savoury opent ook een delicatessenzaak. Het restaurantgedeelte is volledig vernieuwd. © Toon Verheijen

Beurre Cordier

Door de integratie van de winkel in het gebouw, hebben Kris en Lieve wel wat plaatsen moeten opgeven, maar uiteindelijk bleef dat wel beperkt toe en achttal plaatsen. “We gaan dezelfde producten die we op de menukaart zetten ook doortrekken naar de winkel al zal de bereidingswijze natuurlijk wel wat verschillen”, zegt Kris. “We zullen net als in het restaurant ook in de winkel de seizoenen volgen. Naast de meeneemmaaltijden hebben we bijvoorbeeld ook speciale broden van bakkerij Dellafaille uit Schoten of speciale boter van Beurre Cordier. Dat zijn botertjes met verschillende smaken in de vorm van een torentje. Dat zetten we ook in ons restaurant op tafel en nu al zijn de klanten telkens benieuwd welke smaak ze krijgen (lacht). Die producten kan je er dus ook vinden naast ook unieke vleeswaren en dergelijke.”

Exclusief

Ergens willen Kris en Lieve met de delicatessenzaak een traiteurzaak zijn, maar dan geen doordeweekse. “We willen net de concurrentie niet aangaan met de andere traiteurs. Dus bij ons geen pastasauzen of wat dan ook. We proberen net dat wat exclusiever te zijn zoals de visconserven van Belle-Iloise. Om hen te overtuigen hebben we zelfs eerst een filmpje moeten maken van onze zaak. In onze speciaal op maat gemaakte houtoven maken we dan weer quiches en pizza’s. Ons restaurant blijft natuurlijk de hoofdzaak, maar ik hoop ergens toch dat de winkel zijn draai gaat vinden. Het geeft toch weer een nieuwe schwung aan de zaak.”

