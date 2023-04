REPORTAGE. Drie Philips-werknemers doen boekje open: “Het definitieve einde is geen ver-van-mijn-bedshow meer”

Karel Kaers wordt postuum ereburger van Vosselaar... maar had dat eigenlijk al moeten zijn

Op de gemeenteraad van 30 maart bogen de raadsleden zich over het potentiële ereburgerschap van Karel Kaers, de jongste wereldkampioen in het wielrennen ooit. De stemming was unaniem: Kaers verdient het ereburgerschap. Pijnlijk detail? De nazaten van de wielerheld dachten al bijna 50 jaar dat hij reeds ereburger was.