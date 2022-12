Regio Turnhout wordt getroffen door zware inbrakengolf

Turnhout/Oud-Turnhout/Kasterlee/Vosselaar/BeerseDe Politie Regio Turnhout stelde deze week al zestien woninginbraken of pogingen tot woninginbraak vast in Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. De meeste inbraken werden overdag of in de vooravond gepleegd, terwijl de bewoners niet thuis waren.

In het weekend van 3 en 4 december alleen al werden er vier inbraken vastgesteld in stad Turnhout. In de nacht van zaterdag op zondag werd zo bijvoorbeeld ingebroken in de Fonteinstraat. De bewoners kwamen ’s nachts thuis en zagen toen dat er een raam aan de achterzijde van het huis was opengebroken. De inbrekers hadden de woning helemaal doorzocht en gingen aan de haal met juwelen. Dat inbrekers overdag en in de vooravond op pad gaan, is tegenwoordig schering en inslag.

Ook hebben de dieven een nieuw trucje gevonden. “Bij de inbraken die we de voorbije dagen hebben vastgesteld, drongen inbrekers bijna altijd de woningen binnen langs de zij- of achterkant. Op die manier is de kans om betrapt te worden uiteraard een stuk kleiner”, laat de politie weten. En dat is niet alleen het geval in regio Turnhout. “Ook op heel wat andere plaatsen zien ze de cijfers van het aantal woninginbraken tijdens deze donkere wintermaanden weer stijgen”, klinkt het.

Ondanks eerdere oproepen vraagt de lokale politie nogmaals om elke verdachte situatie meteen te melden via het gratis noodnummer 101 of rechtstreeks aan de Politie Regio Turnhout via 0800 25 101 (optie 1).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.