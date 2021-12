Rechtbank wuift wrakingsverzoek van doodrijder Ruben B. weg: “Verzoek te laat ingediend”

Turnhout/KasterleeDe 22-jarige Ruben B. uit Turnhout, de bestuurder die de dood van Tibau Verelst (18) veroorzaakte, heeft bot gevangen met zijn wrakingsverzoek om politierechter Paul Draulans te laten vervangen. Hij had het verzoek meteen na de bewuste uitspraken van de politierechter moeten indienen. Niet pas twee maanden later.

Sinds het dodelijke ongeval van Tibau Verelst is de zaak niet meer uit het nieuws weg te slaan. Tibau werd een paar keer herdacht met bijeenkomsten en veel schokkende filmpjes kwamen aan het licht over het rijgedrag van Ruben B. Lees hier alle artikels over de zaak in ons dossier.

Het proces tegen Ruben B. stond aanvankelijk gepland op 10 september, maar werd toen uitgesteld omdat schadeclaims te laat waren ingediend. Het uitstel was niet naar de zin van de advocaat van Ruben B. De bestuurder die op 10 mei een dodelijke crash had veroorzaakt in Gierle, zat immers in voorlopige hechtenis, weliswaar via elektronisch toezicht. “Ruben B. zit thuis. Sinds vier maanden. Wat hij riskeert in deze zaak, is veel meer dan vier maanden. Het is dus niet zo’n ramp dat B. nog wat langer moet wachten”, liet politierechter Paul Draulans zich ontvallen tijdens de zitting op 10 september.

Ruben B. en zijn advocaat besteedden toen geen aandacht aan de uitspraak, totdat ze de woorden van de politierechter vele weken later in het HLN-artikel over de zitting lazen. Op 16 december legden ze een wrakingsverzoek neer in de hoop dat Paul Draulans zou worden vervangen door een andere rechter. “In een rechtszaak moet het vermoeden van onschuld spelen. Maar door deze uitspraak te doen, nam de rechter al een voorschot op de uitspraak. Hij maakte al een presumptie van schuld en de noodzaak om tot bestraffing over te gaan”, motiveerde meester Andy Boermans woensdag het wrakingsverzoek. “Het getuigt ook van grote vijandigheid ten aanzien van mijn cliënt.” De advocaat benadrukte ook dat de politierechter heeft toegegeven dat hij die uitspraak heeft gedaan.

Laattijdig

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft nu beslist om niet op het verzoek in te gaan. Het wrakingsverzoek is volgens de rechtbank niet ontvankelijk omdat het laattijdig is ingediend. “Ruben B. en zijn advocaat waren beiden aanwezig op de zitting van 10 september. Zij moeten ongetwijfeld gehoord en geweten hebben wat de politierechter al dan niet ter zitting gezegd heeft”, oordeelt de rechtbank. “Zij zijn bijgevolg al vanaf de zitting van 10 september op de hoogte van de beweerde uitspraken van de politierechter. Bijgevolg is het verzoek tot wraking dat pas op 16 december is neergelegd, laattijdig.”

Geen boete

Het parket had gevraagd om Ruben B. een boete van 1.000 euro op te leggen om het ongegronde wrakingsverzoek in te dienen. De rechtbank gaat daar niet op in. Ruben B. moet wel opdraaien voor de kosten van de wrakingsprocedure.

Wanneer het proces nu juist zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Ruben B. kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de correctionele rechtbank.

