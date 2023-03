Rashondententoonstelling 'Schaal der Kempen' is toe aan 47ste editie

De zogenaamde Schaal der Kempen die de Koninklijke Kempische Kynologenclub VZW van Turnhout tijdens het weekend van 18 en 19 maart organiseert, is toe aan de 47ste editie. “De ruime hallen zullen eens te meer overspoeld worden door de vele trouwe viervoeters met hun baasjes. Beide hebben slechts één doel voor ogen: zich van hun mooiste kant laten zien en hopelijk de trofee van Beste hond In Show (BIS) in de wacht slepen”, klinkt het bij de organisatoren.