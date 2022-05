Race op hoge hakken vraagt aandacht voor homofoob geweld in Turnhout

Stad Turnhout wilde de Internationale Dag tegen Holeobifobie, Transfobie en Interseksefobie niet zomaar voorbij laten gaan. Zowel aan Thomas More als aan PT²O werd de regenboogvlag gehesen. Een ‘High Heel Race’ zorgde voor een ludieke noot. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Turnhout. Wij tolereren geen geweld of intimidatie. Tegen niemand. Helaas hebben we moeten vaststellen dat er het afgelopen jaar toch een paar heel spijtige incidenten geweest zijn naar jongeren die een andere geaardheid hebben of transgender zijn. Dat kan absoluut niet”, zegt schepen Kelly Verheyen.

Wakker liggen

De schepen voor Gelijke Kansen trok zelf naar enkele mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap om met hen te praten. Ook met enkele ouders van nog zeer jonge mensen die homo zijn. “Door die incidenten, door pestgedrag, zijn die jongeren en ouders heel bang en voortdurend ongerust om alleen over de straat te lopen, ouders zijn ongerust over hun kinderen, die zij erg graag zien. Het is niet normaal dat moeders en vaders ’s nachts moeten wakker liggen of dat mensen niet alleen naar huis durven te wandelen na een avondje uit”, zegt Kelly Verheyen. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Turnhout. Heb respect voor elkaar, ook al zijn er verschillen. In deze diverse stad die Turnhout is, moeten we verdraagzaam zijn.”

Sensibilisering

Stad Turnhout vraagt niet alleen aandacht voor de problematiek door de regenboogvlag te hijsen of een hoge hakken wedstrijd te organiseren. Ook beleidsmatig wordt er gewerkt rond het thema. “Zo investeren we in sensibilisering. Via de scholen willen we het gesprek aangaan met jongeren. We deelden lessenpakketten uit in de secundaire scholen, zodat leerkrachten boeiend lesmateriaal hebben, en voor vandaag kregen ook alle leerlingen paarse polsbandjes om hun solidariteit te tonen met de LGBTQ+ gemeenschap”, besluit Kelly Verheyen. “We hebben als stad ook al met verschillende verenigingen en geloofsgemeenschappen een gesprek gehad om rond dit thema samen te werken. Ook zij willen samen werken aan verdraagzaamheid en respect, en veroordelen de geweldincidenten.”

