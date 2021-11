Quarantaine vertraagt proces rond dood van Tibau (18): “Bestuurder kon zich niet laten testen door enkelband”

Turnhout Schorvoort mag dromen van behoud Aa-val­lei: 300 woningen worden wellicht elders in gehucht gebouwd

Het Turnhoutse wijkcomité Schorvoort 2020 heeft een belangrijke slag thuis gehaald. Het ziet er naar uit dat er toch geen 300 woningen gebouwd zullen worden in de Aa-vallei. Het protest van inwoners viel lang in dovemansoren, maar ook een onafhankelijk expert concludeert nu dat het onverantwoord is om te bouwen in de Aa-vallei. Als alternatief wordt nu overwogen om de woningen niet in de Aa-vallei te bouwen, maar in de kern van het gehucht en op de gronden van voetbalclub White Star.

24 november