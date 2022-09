Qlinaria uit Turnhout wint WK barbecue met 'kip op een bierblik’

Qlinaria uit Turnhout is al langer geen onbekende meer in de barbecuewereld. De hobbykoks werden eerder al eens Belgisch kampioen, en hebben nu zelfs de wereldtitel in de wacht gesleept in de categorie ‘Kip’. Qlinaria deed dat tijdens het WK barbecue dat tijdens het weekend georganiseerd werd in Torhout. In totaal 77 teams uit 21 verschillende landen namen deel aan het wereldkampioenschap. Qlinaria kon de jury overtuigen met een ‘beer canned chicken’, waarbij de kip gegaard wordt op een bierblik. Vooral in de Verenigde Staten is die bereidingswijze erg populair.

Qlinaria scoorde niet alleen met de kip. “Tijdens de eerste dag stond ‘cooking of the homeland’ op het programma. Alle teams moesten daarbij een typisch gerecht van hun land maken. Wij kozen voor een gepimpte versie van steak met friet. We behaalden er de derde plaats mee”, zegt Rob Janssens. “Ook in de andere categorieën deden we het niet slecht, want in de algemene competitie – over alle categorieën heen – eindigden we op een vijfde plaats van 77 deelnemers. Dat is een schitterend resultaat.”