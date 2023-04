PVDA verzamelt aan Watertoren voor Dag van de Arbeid

Fietsster naar ziekenhuis na botsing met wagen

Op het kruispunt van de Bloemfonteinstraat en de Elf Novemberlaan in Turnhout is dinsdag een verkeersongeval gebeurd. Een fietsster werd er op het kruispunt aangereden door een auto. Het slachtoffer, de 54-jarige V.C., raakte lichtgewond. De vrouw is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.