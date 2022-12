PVDA hekelt stevige verhoging van dagprijs serviceflats: “Het bestuur had sneller aan de alarmbel moeten trekken”

TurnhoutOp 1 januari gaat de dagprijs voor de serviceflats overal in Vlaanderen met 12,27 procent omhoog. Huurders van de serviceflats van Zorgroep Orion in Turnhout betalen daardoor vanaf volgende maand maar liefst 28,80 euro per dag. Oppositiepartij PVDA vindt die prijsstijging onaanvaardbaar en roept het stadsbestuur op om dringend maatregelen te treffen. “Alle levenskosten nemen toe, óók voor de mensen met een klein pensioen. Hoe moeten zij dat ooit gaan betalen?”, vraagt Wout Schafraet (PVDA) zich af.

De dagprijs van de Groep van Assistentiewoningen wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. Het verhogingspercentage is daarbij gebaseerd op de verhouding van de index van consumptiegoederen van het lopende jaar en de vorige index. Dit jaar bedraagt dat percentage 12,27 procent. Voor de huurders van de serviceflats in Turnhout betekent dat een meerprijs van 3,15 euro per dag oftewel een meerprijs van zo’n 95 euro per maand. Daar komt dan ook nog eens de stijgende energiekost bij. Zorgroep Orion beslist daarom het energievoorschot te verhogen naar 100 euro per maand zodat de eindafrekening uiteindelijk lager wordt.

“Bijna 100 euro extra huurkosten en een energievoorschot dat quasi verdubbelt. Alles samen moeten de mensen een 140 euro per maand extra ophoesten, voor hetzelfde appartement waar niks aan veranderd is? Ik heb al contact gehad met enkele huurders van de serviceflats. Die mensen vallen van hun stoel. Zij weten gewoon niet hoe zij dat ooit gaan betalen”, zegt Schafraet. “Zelf heeft Vlaanderen een fetisj van een begroting in evenwicht, maar ze duwen wel gezinnen, alleenstaanden en ouderen in de schulden. En onze burgemeester verdedigde dat tot hiertoe actief. Vlaanderen indexeert de middelen aan steden en gemeenten niet, indexeert de zorgbudgetten niet. Maar de gewone mensen moeten die torenhoge indexering wél betalen.”

Alarmbel

“De stad en Orion hadden daarom aan de alarmbel trekken voor het te laat was. Of ze hadden andere oplossingen moeten zoeken om de last te lichten, waardoor de indexering niet volledig op de schouders van de burgers komt te liggen”, zegt hij. De oppositiepartij zegt de grote prijsstijging zeker aan te kaarten op de eerstvolgende gemeenteraad, op 12 december. “De stad moet dringend maatregelen nemen om dit aan de kaak te stellen. De inflatiecrisis is nog lang niet gedaan. Dit is zeker niet de eerste prijsstijging die op de mensen zal afkomen. We moeten van koers veranderen.”

OCMW

Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorgroep Orion, begrijpt de frustratie, maar benadrukt dat het gaat om een klassieke indexatie. “Álle assistentiewoningen moeten hun dagprijs elk jaar indexeren. Normaal is dat percentage kleiner, maar nu kunnen we niet anders. De verhouding van de indexen is zoals ze is”, zegt hij. “Maar laat ons wel heel duidelijk zijn: wij zijn er niet om de mensen uit te persen. We begrijpen dat er mensen zijn met een klein pensioen en dat zij dit mogelijk niet kunnen betalen. Elke bewoner die hulp nodig heeft om rond te komen, die zullen wij bijstaan. We zoeken samen naar een oplossing en indien nodig wordt er een OCMW-dossier opgestart. Onze assistentiewoningen zijn immers voortgevloeid uit het OCMW. We laten niemand uit de boot vallen.”

De indexering van de dagprijs vormt volgens hem dan ook niet het grootste obstakel, maar de energiekosten. “Dáár knelt het schoentje. Assistentiewoningen die samen op één meter zitten, hebben geen recht op btw-korting, geen recht op sociaal tarief en geen recht op energiecheques. Dat is absoluut niet fair en dat probleem gaan we ook aankaarten bij de overheid”, zegt Op de Beeck. “Als Zorggroep hebben we natuurlijk een groot contract bij onze energieleverancier. We kunnen dus een klein beetje afdingen, maar helemaal niet veel. En dus moeten de energievoorschotten omhoog om zo de eindafrekening te drukken.”

