Proces tegen jonge bestuurder die dood van Tibau Verelst (18) heeft veroorzaakt dan toch gestart

Onze weekend­tips voor de Kempen: een vleugje cultuur, een sportieve dag of genieten van de laatste solden

Hoewel de feestdagen al lang achter ons liggen, kunnen we het nog altijd gezellig maken. In het weekend van 29 en 30 januari kan je namelijk weer met het hele gezin op stap om te genieten van een heerlijk dagje uit in de Kempen. Wat dacht je van lekker ravotten in een gigantisch ballenbad of genieten van een middag vol theater? Of trek je liever de stad in? Profiteer dan snel nog van de solden nu het nog kan!

28 januari