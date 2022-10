Politie zoekt verdachte (met elektrische step) van zware verkeersagressie

Een 75-jarige man werd donderdagochtend slachtoffer van verkeersagressie op het kruispunt van de Parklaan en de Steenweg op Mol in Turnhout. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte verplaatste zich met een elektrische step. Hij kon even later gefilmd worden. “De verdachte is een man van wie de leeftijd geschat wordt tussen 30 en 40 jaar oud. Hij verplaatste zich met een zwarte of donkerkleurige step en had een baard. Op het moment van de feiten was hij helemaal in het zwart of het donker gekleed, droeg hij een muts en witte schoenen”, klinkt het bij de politie. “We hebben van de verdachte die gemaakt zijn op de Turnova-site in het centrum van Turnhout, kort na de feiten.”