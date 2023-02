Politie zoekt jongeman die op fuif bus pepperspray leegspoot en verschillende mensen verwondde

Tijdens een schermutseling die er ‘s nachts was ontstaan, heeft de jongeman een bus pepperspray leeg gespoten. Daardoor geraakte enkele jongeren en een aantal mensen van de security bevangen. “We hebben kunnen achterhalen dat hij na de feiten in de zaal Futur is weggelopen naar een café op het Zegeplein”, klinkt het bij de politie. “Daar konden bewakingscamera’s hem duidelijk in beeld brengen. Enkele getuigen konden hem beschrijven als een eerder magere man van ongeveer 1,70 tot 1,80 m groot. Hij droeg die avond een donkerkleurige jas met pelskraag. Volgens een getuige die de politie intussen heeft gesproken, zou de verdachte ‘Jacub’ heten, maar dat is nog niet bevestigd. De man zou mogelijk van vreemde origine zijn.”