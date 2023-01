Politie zoekt getuigen van zware vechtpartij in Kwakkelstraat

De vechtpartij op de hoek van de Smalvoortstraat en de Kwakkelstraat in Turnhout deed zich voor in de nacht van donderdag 5 januari op vrijdag 6 januari. “Het ging om een zware ruzie tussen twee mannen. Bij die ruzie is één van de mannen ernstig gewond geraakt”, klinkt het bij de politie. “De speurders zijn op zoek naar een man of vrouw die die bewuste nacht omstreeks 01.30 uur met de fiets langs de plaats van de feiten is gereden en daar in de buurt ook even is blijven staan.”

Wie zich in de oproep herkent, wordt gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) of via mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be. “Ook andere getuigen die de politie nog niet heeft gesproken en misschien toch nog nuttige informatie hebben over de vechtpartij op zich, worden gevraagd zich te melden”, aldus nog de politie. “We benadrukken dat de man of vrouw met de fiets naar wie deze oproep is gericht, willen spreken als getuige en dus niet als verdachte. We hopen dat de fiets(st)er of eventuele andere getuigen ons wat meer informatie kunnen bezorgen over wat er precies is gebeurd.”