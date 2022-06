Politie vindt voor 10.500 euro valse biljetten in schoendoos: bewoner vrijuit wegens twijfel

De 56-jarige L.O. uit Turnhout moest zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor heling van valse biljetten. Op 20 oktober 2021 voerde de politie in het kader van mogelijke zedenfeiten een huiszoeking uit in de woning van de man. In een slaapkamer op de eerste verdieping, troffen de verbalisanten 210 valse biljetten van 50 euro aan. Die zaten verstopt in herenschoenen in een schoendoos. De bewoner pleitte onschuldig. “Verschillende mensen hebben in die slaapkamer verbleven. De laatste huurder is drie weken geleden vetrokken”, verklaarde de man aan de politie.