Politie verspreidt beelden van brutale straatroof in Turnhout: “Wanneer slachtoffer recht kruipt, krijgt hij opnieuw slaag”

TurnhoutDe politie in Turnhout heeft beelden verspreid van een gewelddadige straatroof in de Merodelei in Turnhout op zondag 13 november. Een slachtoffer raakte er zwaargewond en werd beroofd van zijn portefeuille en huissleutels.

De brutale straatroof deed zich voor op zondagochtend 13 november kort na 7 uur. De straatroof werd gefilmd door bewakingscamera’s. Door de camerabeelden te verspreiden hoopt de politie de verdachte te identificeren. “Een man werd die ochtend op de De Merodelei in Turnhout het slachtoffer van een gewelddadige diefstal. Ter hoogte van de rotonde bij het station wordt de man verschillende keren geslagen en geschopt, tot het slachtoffer op de grond valt”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Regio Turnhout.

Parking

Daarmee is het geweld niet beëindigd want de dader sloeg even later opnieuw toe. Opnieuw moest het slachtoffer klappen incasseren. “Wanneer de man even later toch weer overeind kruipt en zijn weg naar huis te voet verder zet, gaat de verdachte het slachtoffer opnieuw achterna en valt hij de man nog eens fysiek aan, ditmaal op de parking naast het station, tussen de De Merodelei en de Guldensporenlei”, schetst de politiewoordvoerder.

Zwaargewond

De verdachte ging uiteindelijk aan de haal met de portefeuille en de huissleutels van het slachtoffer. Het slachtoffer zelf raakte zwaargewond. Hij werd met ernstige verwondingen in het aangezicht naar het ziekenhuis gebracht en is tijdelijk arbeidsongeschikt.

KIJK. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte een donkerkleurige jas, een witte of beige broek, een donkere pet met lichtkleurig opschrift of logo en donkere schoenen met een lichte zoolrand en wellicht rode schoenzool draagt

Rode schoenzool

Acht dagen na de straatroof kon de dader nog niet geïdentificeerd worden. De politie verspreidt nu daarom beelden van de straatroof. “Op camerabeelden waarover de politie op dit moment beschikt, is te zien dat de verdachte een donkerkleurige jas, een witte of beige broek, een donkere pet met lichtkleurig opschrift of logo en donkere schoenen met een lichte zoolrand en wellicht rode schoenzool draagt”, besluit de politie.

Wie de verdachte herkent of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd dit te melden aan de Politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) of te mailen naar opsporingen@politieregioturnhout.be . Ook andere tips die kunnen leiden tot de identificatie van de verdachte zijn welkom. Alle tips worden discreet behandeld.

Volledig scherm Een screenshot van de camerabeelden van de straatroof in de Merodelei © Politie Regio Turnhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.