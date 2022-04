Politie spoort brandstichters Game Mania op met camerabeelden

Op de camerabeelden die verspreid werden, is te zien hoe vermoedelijk twee mannen omstreeks 23.25 uur een stapel papier of karton in brand steken. Het papierafval stond buiten klaar voor de winkel omdat het de ochtend nadien zou worden opgehaald. “Terwijl één van de twee mannen, links in beeld, op de uitkijk lijkt te staan, steekt de tweede verdachte rechts in beeld het papier en karton in brand. Pas wanneer het vuur zich stevig lijkt te ontwikkelen, wandelen de twee mannen opnieuw weg, vermoedelijk in de richting van de Warandestraat. Dat is naar alle waarschijnlijkheid ook de richting van waaruit het tweetal kort voordien is komen aanwandelen”, klinkt het bij de politie. Vermoedelijk dezelfde mannen zijn kort daarna nog te zien op camerabeelden die gemaakt werden in de buurt van het gerechtsgebouw. Het tweetal laat zich daarna nog even zien bij de lagere school van het Sint-Victor in de Begijnendreef.