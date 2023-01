Politie schrijft veel boetes uit tijdens BOB-wintercampagne

Beerse Zwembad tijdelijk ontruimd wegens smeulende verlich­ting

Dinsdagnamiddag moesten de bezoekers van het sportcentrum en het zwembad in veiligheid gebracht worden na een technische storing. Er was namelijk een verlichtingsarmatuur beginnen te smeulen en dat zorgde voor een brandgeur De brandweer kwam snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond en er was ook nooit echt gevaar.

27 december