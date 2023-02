Politie rijdt gestolen auto klem na achtervolging

Inwoners van Vlimmeren (Beerse) werden in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een politieachtervolging. De achtervolging eindigde ergens tussen 4 uur en 5 uur in de Vendeliersstraat nadat de politie erin was geslaagd om de vluchtende wagen klem te rijden. De politie had de achtervolging op de wagen ingezet, omdat het ging om een voertuig dat in Nederland was gestolen. Via ANPR-camera’s had de politie in Turnhout gemerkt dat de auto vanuit Nederland de politiezone was binnengereden.