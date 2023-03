Politie pakt twee personen op bij overlastcontrole in Parkwijk: “Ook dealershoeveelheid drugs gevonden”

Verschillende woningclusters in de Parkwijk in Turnhout, de zogenaamde plantsoenen, hebben al een tijd te kampen met verschillende vormen van overlast zoals druggebruik, diefstallen, sluikstort en handel in drugs. Woensdag voerden agenten van de politie Regio Turnhout een uitgebreide overlastcontrole uit in de omgeving. “We ontvingen regelmatig klachten uit deze omgeving naar aanleiding van hangjongeren. Als gevolg van een grootschalig renovatieproject is er momenteel ook heel wat leegstand in de Parkwijk. Daarom werden de voorbije maanden al heel wat extra patrouilles naar deze overlastgevoelige plaats georiënteerd”, zegt commissaris Rudy Remijsen, woordvoerder van de politie in Turnhout.