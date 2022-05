Politie onderschept bestelwagen met gestolen elektrische fietsen

De bestelwagen werd in de nacht van maandag op dinsdag onderschept op de E34 ter hoogte van Retie. “De bestelwagen was vorige week vrijdag opgemerkt bij de diefstal van een elektrische fiets in het centrum van Lille. Vandaar dat het voertuig door de politie werd opgespoord. Toen één van onze interventieploegen de bestelwagen maandagnacht rond 0.45 uur aan de kant zette, troffen onze collega’s in de laadruimte vijf fietsen - waarvan vier elektrische - en twee buitenboordmotoren aan”, klinkt het bij de politie.

Zowel de fietsen als de buitenboordmotoren zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt nu of en waar ze zijn gestolen. Volgens het eerste onderzoek zijn de fietsen wellicht afkomstig van diefstallen in Nederland. “De twee opgepakte verdachten, allebei dertigers, zijn dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die heeft één van de twee mannen aangehouden, de andere is vrijgelaten.”