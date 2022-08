Politie klist twee mannen in auto vol verboden wapens

Het tweetal werd dinsdagnamiddag in de boeien geslagen nadat de politie een verdacht voertuig met Franse nummerplaten had opgemerkt op de carpoolparking bij het op- en afrittencomplex langs de E34-snelweg in Lille. Het gaat om mannen van 26 en 31 jaar. “Eén van hen was geen onbekende voor de politie. Bij een grondige controle van de auto troffen onze collega’s in het voertuig onder andere enkele busjes pepperspray, vuurwapens, messen, een wapenstok, inbrekersmateriaal, een blauw zwaailicht, politie-uniformstukken en ruim 2.000 euro cash geld aan”, klinkt het bij de politie in Turnhout. “Tijdens de politiecontrole verbrijzelde één van de twee inzittenden van de Franse auto met zijn hoofd ook nog de voorruit van het politievoertuig.”