Politie klist minderjarige drugsdealer tijdens overlastactie in stad

Rock- en metaltem­pel Biebob voorlopig gesloten: “Brandvei­lig­heids­at­test al tijdje niet in orde”

Het zal de komende tijd – de vraag is voor hoe lang – stil blijven in zaal Biebob in Vosselaar. De legendarische zaal waar de voorbije 35 jaar talloze metal- en rockbands de revue passeerden, heeft geen geldig brandveiligheidsattest en daarom trekt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V) de exploitatievergunning in. “Ik hoop niet dat het het definitieve einde is, maar nu kunnen we niet anders”, zegt de burgervader.