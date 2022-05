Politie houdt snelheidscontroles: 9 bestuurders betrapt

VELOVEILIG. Slechts één inwoner op vier vindt Turnhout een veilige fietsstad

Twee weken geleden doorkruiste sportjournalist Stijn Vlaeminck Vlaanderen om meer aandacht te vragen voor een veilige fietsomgeving. Tegelijkertijd gaven duizenden HLN-lezers hun mening over de fietsinfrastructuur van hun stad of gemeente. In Turnhout vindt slechts 26% dat Turnhout een veilige fietsgemeente is. “We werken nochtans hard om de stad verkeersveiliger te maken”, zegt Marc Boogers.

24 mei