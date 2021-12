Politie betrapt 's nachts Nederlander in winkelpand Gasthuisstraat: "Mogelijk binnengeraakt door stroompanne”

Een bewakingsagent spoedde zich in de nacht van zondag op maandag rond 1 uur naar een winkel in de Gasthuisstraat nadat daar het inbraakalarm was afgegaan. De bewakingsagent haalde de politie erbij. “Tijdens een rondgang in het gebouw troffen we een man aan die zich had verscholen in de magazijnruimte van de winkel. Hoe de man het gebouw is binnengeraakt, is nog niet duidelijk”, zegt een politiewoordvoerder. “Maar er was zondagavond, kort voor middernacht, wel een stroompanne in het centrum van Turnhout. Mogelijk is daardoor een deur ontgrendeld geraakt en kon de man op die manier zonder veel moeite het gebouw betreden.”