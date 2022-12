Politie betrapt 's nachts minderjarige achter stuur van auto

Een interventieploeg van politie Regio Turnhout heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een auto aan de kant gezet in het centrum van Turnhout. In de auto zaten drie jongeren. “Het was het rijgedrag van de chauffeur dat de aandacht trok van onze collega’s en hen deed besluiten tot een controle over te gaan”, vertelt een politiewoordvoerder. “Achter het stuur zat een jongeman van 17, zonder rijbewijs. Hij had stiekem de auto van zijn vader meegenomen en waagde zich aan een nachtelijke rondrit. Dat deed hij niet alleen: hij nam ook nog twee passagiers van 17 en 19 mee in de auto.”