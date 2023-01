Politie betrapt chauffeur zonder rijbewijs onder invloed van drugs

Vosselaar Inbrekers forceren achterdeur van woning

Dieven zijn vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag een woning binnengedrongen aan Heilanders in Vosselaar. De daders braken de achterdeur van het huis open om binnen te geraken. De inbraak werd donderdagochtend rond 8.30 uur vastgesteld. De inbrekers doorzochten de woning. Het is niet duidelijk wat ze precies hebben buitgemaakt.

19 januari