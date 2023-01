Politie arresteert drie verdachten van inbraak: daders zijn amper 14, 15 en 16 jaar oud

Baarle-Hertog IN BEELD. Ludieke stunt van vuurwerk­han­de­laar in Baarle: vuurwerk­show op parking van Belgisch gemeente­huis dat op grondge­bied van Nederland ligt: “Zo idioot is het dus”

Vuurwerkverbod in het enclavedorp Baarle-Hertog, maar in andere deel van het enclavedorp - het Nederlandse Baarle-Nassau, mocht er vrolijk op los geknald worden tussen 18 en 2 uur. Altijd een beetje dubbelzinnig als je op de grens woont, maar in Baarle is de grenssituatie zo speciaal dat het voor absurde situaties zorgt. En net dat wilde vuurwerkhandelaar Pieter Loots duidelijk maken met een ludieke actie. Hij en zijn personeel staken een vuurwerkshow in elkaar op de parking van het Belgische gemeentehuis. Want die ligt namelijk op Nederlands grondgebied. “Zo absurd kan het dus zijn”, aldus Pieter Loots.

31 december