Politie arresteert drie verdachten na mislukte winkeldiefstal bij Aldi

Kempen Slechts één Kempense bushalte op tien is toeganke­lijk voor rolstoelen: “De bus moet er zijn voor iedereen”

Het is slecht gesteld met de toegankelijkheid van bushaltes in de Kempen. Van de 1.713 bushaltes die er in totaal zijn in arrondissement Turnhout zijn er slechts 171 toegankelijk voor personen met een motorische beperking. Dat is minder dan één bushalte op tien. “Er is werk aan de winkel. De bus moet er zijn voor iedereen”, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf.

24 augustus