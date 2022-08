Politie activeert trajectcontrole van 6 kilometer lang op N19: “Van Stadspark tot aan Hof ter Rielen”

Turnhout/KasterleeSnelheidsduivels halen voortaan beter hun voet van het gaspedaal op de N19 tussen Turnhout en Kasterlee. Sinds donderdagochtend is er in beide richtingen trajectcontrole actief. Het gaat om een groot traject vanaf het Stadspark in Turnhout tot aan het vroegere Hof ter Rielen in Kasterlee.

De politiezone Regio Turnhout heeft vorig jaar maar liefst 32.367 processen-verbaal uitgeschreven op basis van trajectcontroles in de zone. Dat zijn zo’n 89 pv’s per dag. Ook dit jaar lopen dagelijks zo’n 89 bestuurders tegen de lamp via trajectcontrole. Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar – cijfers vanaf mei zijn nog niet beschikbaar - stond werden via de trajectcontroles 10.706 pv’s uitgeschreven.

89 pv’s per dag

Het gemiddelde van zo’n 89 processen-verbaal per dag zal wellicht de hoogte ingaan. Sinds donderdagochtend is er immers nog een traject bijgekomen waar de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. De nieuwste trajectcontrole bevindt zich op de N19 tussen Turnhout en Kasterlee, en dit in beide richtingen. “Sinds donderdagochtend 9 uur is de trajectcontrole op de N19 tussen Turnhout en Kasterlee in beide richtingen actief over het volledige traject tussen de Steenweg op Zevendonk in Turnhout (ter hoogte van het stadspark) en de Turnhoutsebaan in Kasterlee (ter hoogte van het vroegere Hof Ter Rielen). De maximum toegelaten snelheid is daar 70 km/uur”, vertelt een woordvoerder van politie Regio Turnhout.

IJkingen

Voorheen was er enkel een permanente snelheidscontrole op het traject tussen de Steenweg op Zevendonk en de Kleine Reesdijk zowel in de richting van Turnhout als in de richting van Kasterlee. Maar vanaf nu wordt de snelheid er dus gemeten over de hele N19 tussen Turnhout en Kasterlee, in beide richtingen. Dus ook op het stuk vanaf de Kleine Reesdijk tot aan Hof ter Rielen. In totaal gaat het dan om zo’n 6 kilometer waar trajectcontrole actief is. “De voorbije weken en maanden werd de snelheid op het traject tussen de Kleine Reesdijk in Turnhout en de Turnhoutsebaan in Kasterlee al wel gecontroleerd, maar werden er nog geen boetes uitgeschreven. Dat heeft te maken met de ijkingen van de camera’s die de snelheidsmetingen doen op het nieuwe traject. Die zijn pas de voorbije dagen helemaal in orde gebracht”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Maar het is niet omdat de trajectcontrole er nog niet in werking was, dat er op het traject helemaal geen snelheidscontroles gebeurden. De politie deed er tot nu toe regelmatig controles met een mobiele snelheidscamera.”

300 chauffeurs

De politie zal nog zeker tot maandag mobiele tekstkarren plaatsen om automobilisten attent te maken op de nieuwe trajectcontrole. Zonder die waarschuwing zouden dagelijks enkele honderden bestuurders tegen de lamp lopen. “Ook al werden er tot nu toe nog geen snelheidsboetes uitgeschreven op basis van de metingen van de trajectcontrolecamera’s, toch stelden we vast dat er elke dag zo’n 300 chauffeurs sneller reden dan de toegelaten 70 km/uur op het nieuwe traject tussen de Kleine Reesdijk en de Turnhoutsebaan. Wie dat vanaf vandaag nóg doet, mag zich dus verwachten aan een snelheidsboete.”

