Politici drukken medeleven uit na gasexplosie in Turnhout: “Dank aan de hulpdiensten die op dit ogenblik levensreddend werk verrichten”

Noorderkempen Vaccinatie­spurt in ELZ Kempenland nu al ingezet: “Duizenden mensen sneller beschermen”

De eerstelijnszone Kempenland wacht de kerstperiode niet af om zoveel mogelijk mensen een boosterprik te geven. In de week van 20 december worden in de vaccinatiecentra in Weelde en Turnhout in totaal 24.000 vaccinaties gepland. “We willen niet wachten tot de kerstperiode en mensen sneller beschermen”, zeggen Luc Op De Beeck en dokter Kris Bayens. In de twee vaccinatiecentra zullen zelfs laatavond openingen zijn. Tussen kerst en nieuw duwen ze de pauzeknop in.

21 december