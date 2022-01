Poes van slachtoffer gasexplosie kruipt na vier weken van onder het puin: “Uitgemergeld en ze loopt mank”

Kempen Dave De Kock is geen alleen­staand geval: ook deze monsters wil je niet in de buurt van je kinderen

Met afschuw en verbijstering. Zo hebben we met z’n allen het nieuws over Dean (4) ervaren. Veertien jaar nadat hij in Ravels de kleine Miguel (2) doodsloeg, heeft Dave De Kock opnieuw een kind de dood ingejaagd. Helaas is hij niet de enige Kempenaar die de voorbije jaren op een schokkende manier is omgegaan met kinderen: een kinderbijter, een oom die zijn neefje (6) bewerkte met een gloeiend strijkijzer, of de stiefpapa die de doodstrijd van een jongetje (2) filmde terwijl die aan het verdrinken was in bad. Het zijn maar enkele van een reeks waanzinnige voorbeelden.

