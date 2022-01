Poes van slachtoffer gasexplosie kruipt na vier weken onder het puin vandaan: “Uitgemergeld en ze loopt mank”

Hoogstraten/Baarle-Hertog/Turnhout Op 581 dagen door 581 Belgische gemeenten fietsen voor het goede doel: “Kinderen via bewegings­kam­pen van To Walk Again een fantasti­sche vakantie bezorgen”

Dirk Vandervelden heeft een ambitieuze doelstelling. Tegen 5 augustus 2023 wil hij door alle 581 Belgische gemeenten fietsen en minstens 5.810 euro inzamelen voor To Walk Again van Marc Herrremans en de vakantiekampen die zij organiseren. “Als ik mijn steentje kan bijdragen om kinderen met een beperking een fantastisch kamp te schenken en ook de ouders eens even rust te gunnen, dan doe ik dat graag”, zegt Dirk. Hij is ook nog altijd op zoek naar mensen die met hem willen meefietsen en die eventueel in Wallonië voor een slaapplaats kunnen zorgen.

