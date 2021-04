Parket wil dat Tanja Dexters nooit meer achter stuur kruipt: “Hevig drinker en matig druggebruiker”

Turnhout AZ Turnhout investeert 7 miljoen euro in toestel voor kankerbe­han­de­ling: “Tumor nog preciezer bestralen”

19 april AZ Turnhout heeft een nieuwe bunker in gebruik genomen om kankerpatiënten uit de hele Kempen te bestralen. Over twee weken wordt ook gestart met de renovatie van een bestaande bunker. In totaal wordt 7 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwingsproject waarbij ook twee nieuwe bestralingstoestellen in gebruik werd genomen. “Het nieuwe toestel laat ons toe om de tumor nog gerichter te bestralen”, zegt dokter Jean Meyskens.