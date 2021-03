Papa klopt baby van 2,5 maand een hersenbloeding

Turnhout Madelon straalt weer in volle glorie: “Maar mysterie rond zwaard blijft duren”

23 februari De Madelon in Turnhout is in ere hersteld. Het oorlogsmonument op het Zegeplein bevond zich in slechte staat. De Madelon werd nochtans twintig jaar geleden al gerestaureerd, maar die restauratie werd toen niet goed uitgevoerd. Het monument is nu helemaal klaar voor de honderdste verjaardag in 2022. Wel jammer: het mysterie van het oorspronkelijke zwaard blijft duren.