Papa (48) verdacht van onmenselijke behandeling van vrouw en kinderen: “Als kleuter slaag gekregen omdat ik met jongen praatte”

Turnhout AWV vindt geen aannemer voor werken aan gevaarlijk kruispunt Vee­dijk-Steen­weg op Gierle: uitstel naar voorjaar 2022

10 augustus De heraanleg van het kruispunt van de Steenweg op Gierle en de Veedijk is uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Het Agentschap Wegen en Verkeer had een omgevingsvergunning gekregen, maar de aanbestedingsronde leverde géén kandidaat-aannemer op die de werken wilde uitvoeren. “Dat is redelijk uitzonderlijk en is een combinatie van factoren”, zegt woordvoerder van AWV, Gilles Van Goethem. In 2013 werd de 14-jarige Nadja Meeusen doodgereden op het kruispunt.