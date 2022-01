Overburen van gasexplosie mogen weer naar huis: “De luster van aan de overkant lag hier bij mij binnen”

Gebarsten ramen en veel stof, maar de overburen van het ontplofte gebouw mogen van geluk spreken. Zondag gingen al twee van hen zonder kleerscheuren naar huis. De rest volgde maandagochtend. Na drie dagen opvang op Campus Blairon kunnen ze nu eindelijk zien hoe groot de schade in hun eigen woning is. VTM Nieuws mocht binnen bij buurman Marc Veniers, die aan het opruimen is. “De luster van aan de overkant lag hier bij mij binnen”, getuigt hij. Desondanks valt de materiële schade toch nog mee. Het is vooral een erg emotionele periode geweest. Marc is dan ook blij dat hij terug thuis is, maar moet het drama nog verwerken. “Niks beter dan je eigen bedje”, zegt hij. “Ook al zat ik op een ander, dat beeld van dat gebouw ... Je slaapt niet goed. Echt waar. Ik hoop dat ik dat nooit meer meemaak, zo’n periode”, zucht Marc.