Overbodige (en kapotte) verkeerslichten aan Zeshoek na bijna zes jaar weggehaald

In het najaar van 2016 begaven de verkeerslichten op de Zeshoek het, het verkeerspunt in Turnhout waar onder andere de Merodelei, Victoriestraat en Gasthuisstraat samenkomen. De lichten traden destijds buiten werking nadat een ondergrondse schakelkast kapot ging. Aanvankelijk was het de bedoeling de verkeerslichten zo snel mogelijk te herstellen door een nieuwe schakelkast bovengronds te plaatsen. Maar al snel bleek dat niemand voorstander was om de verkeerslichten terug in werking te stellen. Fietsberaad Vlaanderen vond het net zo veilig voor zwakke weggebruikers, buurtbewoners waren blij dat de verkeersopstoppingen op de Merodelei verdwenen waren, en ook buschauffeurs maalden er niet om dat ze er niet meer in de file stonden.